Spectacle « Viva! »

Evron Évron Mayenne

2025-11-10 20:30:00

2025-11-10 21:45:00

2025-11-10

« Viva! », un spectacle où l’Histoire avec un grand H se mêle à l’intime.

VIVA! est une histoire vraie.

Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste.

VIVA! est le récit d’un tabou sociétal et familial. Sur le plateau un bureau. Dans les tiroirs, des objets craie, rouleau de scotch, agrafeuse et taille-crayon… vont tenter de reconstituer l’Histoire.

Pour sa première mise en scène, la Loquace Compagnie impressionne avec un magnifique spectacle fourmillant d’idées et d’inventions scéniques où l’Histoire avec un grand H se mêle à l’intime.

A partir de 9 ans. .

Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

« Viva! is a show in which history with a capital H blends with the intimate.

German :

« Viva! » ist eine Aufführung, in der sich die Geschichte mit einem großen H mit dem Persönlichen vermischt.

Italiano :

« Viva! è uno spettacolo in cui la Storia con la H maiuscola si fonde con l’intimità.

Espanol :

« ¡Viva! es un espectáculo en el que la Historia con mayúsculas se mezcla con lo íntimo.

