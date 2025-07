Spectacle vivant de cinéma théâtral Bischwiller

12 rue de l’Église Bischwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Le train postal de Noël

Mais qui a volé le chariot rempli des lettres que les enfants ont envoyés au Père Noël ? Karol le facteur, Max le contrôleur et Fanny la conductrice partent à sa recherche et découvrent de nouvelles contrées. Ils devront traverser la mine de sucre d’orge, illuminer le domaine des Guirlandais et vaincre le Drac du refuge pour récupérer le chariot et remplir leur mission apporter toutes les lettres des enfants au Père Noël.

Spectacle tout public .

12 rue de l’Église Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

English :

Live theatrical film show

German :

Lebende Aufführung von Filmtheater

Italiano :

Spettacolo cinematografico dal vivo

Espanol :

Espectáculo de cine en directo

