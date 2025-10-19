Spectacle vivant l’homme qui piégeait plus vite que son ombre Brinon-sur-Sauldre

Spectacle vivant l’homme qui piégeait plus vite que son ombre Brinon-sur-Sauldre dimanche 19 octobre 2025.

Spectacle vivant l’homme qui piégeait plus vite que son ombre

Cour de l’école primaire Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

La troupe de théâtre brinonnaise Les Bouffonneries s’emparent des scènes de vie du personnage RABOLIOT pour jouer quatre saynètes inédites et décalées.

Quand la légende du braconnier rencontre l’esprit des Bouffonneries, tout peut arriver !

Vers 19h, la municipalité invite les spectateurs à partager la fromagée (sur réservation).

Réservation obligatoire pour la fromagée au 06 87 70 90 74 ou 02 48 81 52 70 (Mairie) ou accueil.marie@ville-brinon.fr avant le 10 octobre.

Tarif soirée gratuite (offerte par la municipalité)

Feu d’artifice au bord de l’étang à la tombée de la nuit. .

Cour de l’école primaire Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 52 70 accueil.mairie@ville-brinon.fr

English :

Les Bouffonneries », a theater troupe from Brest, take up scenes from the life of the character « RABOLIOT » to perform four original, offbeat sketches.

German :

Die Theatergruppe « Les Bouffonneries » aus Brinonn greift Szenen aus dem Leben der Figur « RABOLIOT » auf, um vier neue und schräge Sketche zu spielen.

Italiano :

Les Bouffonneries », una compagnia teatrale di Brest, utilizza scene della vita del personaggio « RABOLIOT » per mettere in scena quattro sketch originali e fuori dagli schemi.

Espanol :

Les Bouffonneries », una compañía de teatro de Brest, utiliza escenas de la vida del personaje « RABOLIOT » para representar cuatro sketches originales y extravagantes.

L’événement Spectacle vivant l’homme qui piégeait plus vite que son ombre Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SAULDRE ET SOLOGNE