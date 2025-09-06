Spectacle vivant Solange une vie cousue de liberté au Palais de l’Art déco Saint-Quentin

Spectacle vivant Solange une vie cousue de liberté au Palais de l’Art déco

14 rue de la sellerie Saint-Quentin Aisne

Découvrez le destin exceptionnel de Solange, femme audacieuse née en 1935, passionnée de couture et éprise de liberté. À travers le regard sensible et plein d’humour de trois jeunes comédiennes, cette création originale explore avec finesse les souvenirs d’une femme indépendante qui a défié les conventions sociales de son époque. Dans

une ambiance intimiste et poétique, Solange rend hommage aux héroïnes discrètes de nos vies, évoquant les années 50 à 70 avec une esthétique subtile et raffinée.

SALEDI 6 SEPTEMBRE 2025 19 HEURES

Tarifs 8€/6€/3€

Sur réservation auprès de la billetterie de l’espace St-Jacques

14 rue de la sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

