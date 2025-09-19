Spectacle vivant sur l’histoire de Courbevoie Théâtre de Verdure, parc de Bécon Courbevoie

Spectacle vivant sur l’histoire de Courbevoie Théâtre de Verdure, parc de Bécon Courbevoie vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

« Si Courbevoie m’était REconté » est un spectacle mêlant théâtre, chant, danse et musique, qui retrace sept lieux emblématiques de la Ville de Courbevoie. Plus de douze associations Courbevoisiennes se sont regroupées pour travailler à cet évènement qui sera proposé dans le lieu splendide du parc de Bécon, le théâtre de Verdure.

Ce spectacle est la suite de l’évènement proposé pour les Journées européennes du patrimoine 2024 ‘Si Courbevoie m’était conté’, qui a réuni 550 personnes.

Théâtre de Verdure, parc de Bécon 174 boulevard Saint-Denis Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.ville-courbevoie.fr/ Le théâtre de verdure de Courbevoie, résolument Art Déco, est construit au début de la seconde moitié du XXe siècle. Imaginé par les frères Véra, il est un témoin majeur de l’art de l’aménagement des parcs et jardins de cette époque. Le théâtre de verdure de Bécon est unique par bien des aspects. Il s’inscrit dans le contexte plus global d’une forme architecturale relativement rare : selon le réseau européen Resthever, les théâtres de verdure recensés en France sont au nombre de 76, dont 14 en Île-de-France et seulement 3 pour les Hauts-de-Seine. Ainsi, le théâtre de verdure de Courbevoie est l’un des rares témoins franciliens et alto-séquanais. Dans l’entre-deux-guerres, l’art des jardins imaginé par les frères Véra oscille entre tradition et modernité. Cette tendance semble persister après la Seconde Guerre mondiale, comme en témoigne le théâtre de verdure imaginé pour Courbevoie. La modernité s’observe dans le recours au béton et ciment pour le sol de la scène et les gradins. En 2020, il fait l’objet d’une réhabilitation et accueille depuis une programmation culturelle riche chaque été. Accès par le boulevard de Saint-Denis

Spectacle vivant

Photo Anne Levèque