Spectacle Vives et vaillantes par la conteuse Praline Gay-Para Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris samedi 13 décembre 2025.

« Elles étaient une fois, elles étaient mille fois

Nous entendons souvent dire que dans les contes, les jeunes filles et les femmes sont passives et attendent le prince charmant.

Certains contes sont ouvertement sexistes, à nous de les réduire au silence. Mais dans la grande majorité des contes de tradition orale, les héroïnes sont vaillantes et transgressent tous les interdits pour parvenir à leurs fins. Qu’ils soient merveilleux, réalistes, étiologiques ou facétieux, ces contes tiennent sur leurs épaules. Praline Gay-Para propose des contes traditionnels et des récits contemporains où les femmes sont vives et vaillantes.

En lien avec la parution de Vives et Vaillantes chez Didier Jeunesse en 2018 et à la parution en avril 2020 chez Actes Sud, Babel de Contes pour jeunes filles intrépides des 4 coins du monde. »

Spectacle pour les enfants (et les plus grands) à partir de 7 ans

Sur réservation auprès des bibliothécaires à partir du 22 novembre.

Venez écouter la magnifique conteuse Praline Gay-Para. Dans ses histoires, les femmes sont vives et vaillantes !

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h30 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr