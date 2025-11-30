Spectacle Vivre Guernica Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle

Spectacle Vivre Guernica

Salle de l’ancienne école Bourg haut Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

L’Amicale Laïque vous invite au spectacle Vivre Guernica, le dimanche 30 novembre à 17h00 à la salle de l’Ancienne école.

Venez vivre une expérience poétique et sensorielle, une méditation sur la résistance, et un appel à la lumière.

Réservations au 06 70 49 70 44 ou 06 30 25 04 60

GUERNICA , n’est plus seulement une peinture , c’est une façon de se tenir debout , de continuer à parler quand tout s’effondre .

Sur scène , le comédien Bruno Daraquy incarne la voix d’un monde en ruine qui cherche à renaître.

À ses côtés , la guitare de Laurent Bézert , auteur, compositeur et interprète, accompagne cette traversée avec une intensité subtile.

Le dialogue entre texte et musique devient un territoire sensible où l’art, la mémoire et l’humanité s’entremêlent.

Entre mots, musique et peinture, VIVRE-GUERNICA explore ce qui reste d’humain quand tout vacille.

Salle de l’ancienne école Bourg haut Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 25 04 60

English : Spectacle Vivre Guernica

L’Amicale Laïque invites you to the Vivre Guernica show, on Sunday November 30 at 5:00 pm in the Salle de l’Ancienne Ecole.

Come and enjoy a poetic and sensory experience, a meditation on resistance, and a call to light.

Bookings on 06 70 49 70 44 or 06 30 25 04 60

German : Spectacle Vivre Guernica

Die Amicale Laïque lädt Sie zur Aufführung Vivre Guernica am Sonntag, den 30. November um 17 Uhr im Saal der Ancienne école ein.

Erleben Sie eine poetische und sinnliche Erfahrung, eine Meditation über den Widerstand und einen Appell an das Licht.

Reservierungen unter 06 70 49 70 44 oder 06 30 25 04 60

Italiano :

L’Amicale Laïque vi invita allo spettacolo Vivre Guernica, domenica 30 novembre alle 17.00 nella Salle de l’Ancienne Ecole.

Venite a vivere un’esperienza poetica e sensoriale, una meditazione sulla resistenza e un appello alla luce.

Prenotazioni allo 06 70 49 70 44 o allo 06 30 25 04 60

Espanol : Spectacle Vivre Guernica

La Amicale Laïque le invita al espectáculo Vivre Guernica el domingo 30 de noviembre a las 17.00 horas en la Salle de l’Ancienne Ecole.

Venga y disfrute de una experiencia poética y sensorial, una meditación sobre la resistencia y una llamada a la luz.

Reservas en el 06 70 49 70 44 o 06 30 25 04 60

