Spectacle Vivre Guernica Saint-Martial-de-Nabirat

L’Association DECLIC vous invite au spectacle Vivre Guernica, le samedi 29 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de St Martial de Nabirat.
Venez vivre une expérience poétique et sensorielle, une méditation sur la résistance, et un appel à la lumière.
Réservations au 06 70 49 70 44
GUERNICA , n’est plus seulement une peinture , c’est une façon de se tenir debout , de continuer à parler quand tout s’effondre .
Sur scène , le comédien Bruno Daraquy incarne la voix d’un monde en ruine qui cherche à renaître.
À ses côtés , la guitare de Laurent Bézert , auteur, compositeur et interprète, accompagne cette traversée avec une intensité subtile.
Le dialogue entre texte et musique devient un territoire sensible où l’art, la mémoire et l’humanité s’entremêlent.
Entre mots, musique et peinture, VIVRE-GUERNICA explore ce qui reste d’humain quand tout vacille.
Salle des fêtes Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 70 44
English : Spectacle Vivre Guernica
The DECLIC Association invites you to the Vivre Guernica show, on Saturday November 29 at 8:30pm at the St Martial de Nabirat village hall.
Come and enjoy a poetic, sensory experience, a meditation on resistance, and a call to light.
For bookings call 06 70 49 70 44
German : Spectacle Vivre Guernica
Der Verein DECLIC lädt Sie zum Theaterstück Vivre Guernica am Samstag, den 29. November um 20.30 Uhr im Festsaal von St Martial de Nabirat ein.
Erleben Sie eine poetische und sinnliche Erfahrung, eine Meditation über den Widerstand und einen Appell an das Licht.
Reservierungen unter 06 70 49 70 44
Italiano :
L’Associazione DECLIC vi invita allo spettacolo Vivre Guernica, sabato 29 novembre alle 20.30 nella sala del villaggio di St Martial de Nabirat.
Venite a vivere un’esperienza poetica e sensoriale, una meditazione sulla resistenza e una chiamata alla luce.
Prenotazioni allo 06 70 49 70 44
Espanol : Spectacle Vivre Guernica
La asociación DECLIC le invita al espectáculo Vivre Guernica, el sábado 29 de noviembre a las 20.30 h en la sala de fiestas de St Martial de Nabirat.
Venga a disfrutar de una experiencia poética y sensorial, una meditación sobre la resistencia y una llamada a la luz.
Reservas en el 06 70 49 70 44
