Ebersheim

Spectacle vivre sa retraite avec humour

52 rue de Muttersholtz Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12 14:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Au travers de petites scénettes, le duo de comédiens retrace avec beaucoup d’humour les scènes de la vie quotidienne d’un couple de retraités

Au travers de petites scénettes, le célèbre duo de comédiens, Patricia Weller et Denis Germain, retrace avec beaucoup d’humour les scènes de la vie quotidienne d’un couple de retraités avec ses petits tracas en matière de mémoire, de relations de couples, de conduite automobile…

Pour faire face à ces petites difficultés du quotidien, Atout Age Alsace vous propose une palette d’actions collectives de prévention pour mieux vivre sa retraite.

Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue du spectacle. 0 .

52 rue de Muttersholtz Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 20 79 43

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English :

Through short scenes, the comedy duo humorously retraces the daily life of a retired couple

L’événement Spectacle vivre sa retraite avec humour Ebersheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme