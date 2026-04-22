Informations pratiques

Le Blanc

Spectacle vocal et acrobatique « Ce à quoi nous tenons »

Place du champ de foire Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-06-05 20:30:00

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2027-06-05

Spectacle vocal et acrobatique pour l’espace public par Ateliers Misuk dans le cadre de la saison culturelle de la Ville du Blanc.

Cinq femmes, quatre chanteuses et une acrobate aérienne (corde lisse et tissu aérien), investissent ici la cour du Château Naillac.

Elles transforment progressivement cet espace pour y construire, ensemble, un édifice sensible et vivant, le collectif permettant à chaque individualité de s’épanouir.

Entre chant lyrique, danse et arts du cirque, ce spectacle propose une expérience immersive et accessible, mêlant puissance, douceur, humour, poésie et émotion.

Cette proposition artistique se veut accessible à tous et proche du public, petits et grands.

Spectacle créé en Juin 2025 et revisité en Mai 2026.

Avec : Ulrike Barth – soprano

Charlotte Labaki – mezzo-soprano

Nina Lainville – mezzo-soprano

Juliette de Massy – soprano

Clara Serayet – cordeliste et acrobate .

Place du champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater and Music: This adaptation by Troupe Prélude en Berry fully respects Molière’s text and Lully’s music. Part of un été au Blanc.

L’événement Spectacle vocal et acrobatique « Ce à quoi nous tenons » Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne