Spectacle vocal Les Quatre Saisons de Vildjo

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le groupe vocal Vilodjo présente son nouveau spectacle Les 4 saisons de Vilodjo . 4 chanteurs et musiciens surfent sur les saisons de la vie au cours d’un voyage musical du 16 siècle à nos jours. Un répertoire sans frontière, subtil cocktail de musiques traditionnelles, baroques, classiques et contemporaines où Purcell manifeste avec Juliette, Poulenc se laisse charmer par Anne Sylvestre, Bernard Dimey trinque avec Philippe Katerine, tandis que Prévert, Brahms, Saint-Saëns, Kurt Weill, Piazzola et d’autres encore en profitent pour entrer dans la danse. Payant. Réservation par téléphone ou sur internet.Tout public

13 .

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 6 87 39 16 05

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English :

Vocal group Vilodjo presents its new show: Les 4 saisons de Vilodjo . 4 singers and musicians surf the seasons of life on a musical voyage from the 16th century to the present day. A borderless repertoire, a subtle cocktail of traditional, baroque, classical and contemporary music, where Purcell expresses himself with Juliette, Poulenc is charmed by Anne Sylvestre, Bernard Dimey toasts with Philippe Katerine, while Prévert, Brahms, Saint-Saëns, Kurt Weill, Piazzola and many others join in the dance. Admission charge. Reservations by phone or online.

L’événement Spectacle vocal Les Quatre Saisons de Vildjo Fénétrange a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG