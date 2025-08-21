spectacle Voisins de paillasson Guillestre

Cour d’école Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

de 3 à 5 ans

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

C’est l’histoire de deux maisons qui roulent et se retrouvent nez à nez. A l’intérieur deux clowns chacun avec sa vie, ses idées sur le monde et les choses… Qui saura faire le premier pas vers l’autre ?

Cour d’école Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

This is the story of two houses that roll up and come face to face. Inside, two clowns, each with his own life and ideas about the world and things… Who will take the first step towards the other?

German :

Es ist die Geschichte von zwei Häusern, die zusammenrollen und sich von Angesicht zu Angesicht begegnen. Im Inneren befinden sich zwei Clowns, jeder mit seinem eigenen Leben, seinen eigenen Ideen über die Welt und die Dinge Wer kann den ersten Schritt auf den anderen zugehen?

Italiano :

Questa è la storia di due case che rotolano lungo la strada e si trovano faccia a faccia. All’interno, due clown, ognuno con la propria vita, le proprie idee sul mondo e sulle cose? Chi farà il primo passo verso l’altro?

Espanol :

Esta es la historia de dos casas que ruedan por la carretera y se encuentran cara a cara. Dentro, dos payasos, cada uno con su propia vida, sus propias ideas sobre el mundo y las cosas? ¿Quién dará el primer paso hacia el otro?

L’événement spectacle Voisins de paillasson Guillestre a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras