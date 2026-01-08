SPECTACLE VOIX ÉCLATÉES Le Burgaud

SPECTACLE VOIX ÉCLATÉES

Voix éclatées est un seule-en-scène intense et percutant qui donne voix à une femme confrontée aux violences sexistes et sexuelles. Inspiré de témoignages réels, le spectacle explore la complexité du trauma et de la reconstruction à travers une langue incisive, poétique et profondément humaine.

Sur scène, une femme dialogue avec ses voix intérieures la société, ses souvenirs, ses peurs, ses colères. Ce chœur, tantôt dissonant, tantôt solidaire, tisse un récit fragmenté à l’image du processus de résilience. La parole, longtemps muselée, devient cri politique et poétique. Voix éclatées questionne, bouleverse, libère — pour que d’autres voix puissent se lever. Écriture Dramaturgie Récit Cécile Souchois-Bazin – Mise en scène David Torména – Appui artistique Sabrina Chézeau et Matthieu Maisonneuve – Conception graphique Julia Bock 5 .

Voix éclatées is an intense, hard-hitting one-woman show that gives voice to a woman confronted with sexist and sexual violence. Inspired by real-life testimonies, the show explores the complexity of trauma and reconstruction through incisive, poetic and deeply human language.

