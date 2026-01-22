Spectacle Voix Encore, dans un labyrinthe d’histoires La Colporteuse Argentonnay

Spectacle Voix Encore, dans un labyrinthe d’histoires

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Au cours d’un voyage en voiture, un père et son fils écoutent leur émission de radio préférée ‘’On n’est pas le centre du nombril’’… Entre récits de vie et anecdotes drôles, surprenantes ou émouvantes, les voix et les histoires se répondent, se font écho et ouvrent la parole vers de nouvelles histoires et voix encore… Un spectacle qui plonge avec humour et poésie dans les récits intimes et brinquebalants qui nous tissent et nous font avancer. .

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com

