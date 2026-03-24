Spectacle Voler prend deux L

215 Avenue du Général de Gaulle Izon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un ornithologue passionné raconte en détails, sous la forme d’une vraie fausse conférence, le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant. Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à voler ? Qui n’a jamais observé le vol des oiseaux ? Ecouté leurs chants, attendu leurs retours ? Qui n’a jamais eu envie de vivre dans un nid ? Qui n’a jamais pris son envol dans la vie ?

Voler prend deux L est une invitation à lever les yeux vers le ciel, nous qui vivons de plus en plus la tête penchée vers le sol.

Spectacle programmé dans le cadre du Printemps des Poètes, soutenu par le CNL.

En coorganisation avec l’Iddac, agence culturelle du Département la Gironde. .

215 Avenue du Général de Gaulle Izon 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 49 68

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English : Spectacle Voler prend deux L

L’événement Spectacle Voler prend deux L Izon a été mis à jour le 2026-03-22 par OTI du Libournais