Spectacle vos gueules les poètes La Pimenterie Saint-Point

Spectacle vos gueules les poètes

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Pascal Carré, Cie Uzinason

Tout public à partir de 7 ans

Dans le cadre du festival Contes Givrés, organisé par l’Association Antipodes .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

