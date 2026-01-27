Spectacle Vous avez dit bizarre ? Place de L Hôtel de ville Saint-Calais
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Début : 2026-02-14 11:00:00
Spectacle Vous avez dit bizarre ? Parodies de contes, par la comédienne Florence Arnould, de l’association EcOutez-VoiR.
Parodies de contes, par la comédienne Florence Arnould, de l’association EcOutez-VoiR.
Dans la famille, on naît détective privé !
Janet l’arrière petite fille d’un détective privé très célèbre a pour mission de retrouver une petite fille habillée TOUT de ROUGE qui aurait disparu en se rendant chez sa grand-mère…
Qui l’a enlevée ? Pour Qui ? Pour Quoi ? Comment ? Comme c’est BIZARRE !
Heureusement, cette petite fille a semé derrière elle de petites choses.
Aurait-elle emprunté l’idée à ce petit garçon, haut comme trois pouces ?
Une parodie vivante et intrigante adaptée de contes traditionnels.
Dès 5 ans. .
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
English :
Show Vous avez dit bizarre? Parodies of fairy tales, by actress Florence Arnould, from the EcOutez-VoiR association.
