Spectacle Vous avez dit bizarre ? Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

Spectacle Vous avez dit bizarre ? Parodies de contes, par la comédienne Florence Arnould, de l'association EcOutez-VoiR.

Parodies de contes, par la comédienne Florence Arnould, de l’association EcOutez-VoiR.

Dans la famille, on naît détective privé !

Janet l’arrière petite fille d’un détective privé très célèbre a pour mission de retrouver une petite fille habillée TOUT de ROUGE qui aurait disparu en se rendant chez sa grand-mère…

Qui l’a enlevée ? Pour Qui ? Pour Quoi ? Comment ? Comme c’est BIZARRE !

Heureusement, cette petite fille a semé derrière elle de petites choses.

Aurait-elle emprunté l’idée à ce petit garçon, haut comme trois pouces ?

Une parodie vivante et intrigante adaptée de contes traditionnels.

Dès 5 ans. .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

English :

Show Vous avez dit bizarre? Parodies of fairy tales, by actress Florence Arnould, from the EcOutez-VoiR association.

