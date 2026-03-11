Spectacle Vous êtes fou, M. Strindberg Mjc De Rodez Rodez

Spectacle Vous êtes fou, M. Strindberg

Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Théâtre spectacle Vous êtes fou, Monsieur Strindberg , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mercredi 6 mai 2026 à 20:30.

Qui n’a jamais été bouleversé à la lecture d’un grand texte ?

Qui n’a jamais pleuré ou tremblé à la lumière d’une jolie phrase ?

Assurément vous connaissez ce frisson d’un intime partage.

Mais qui se soucie des sentiments du livre qui regarde le visage de celui ou celle qui le dévore ? De ses joies, de ses peines. Personne.

Et pourtant …. si vous saviez …. .

Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater: show Vous êtes fou, Monsieur Strindberg , at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Wednesday May 6, 2026 at 8:30pm.

L’événement Spectacle Vous êtes fou, M. Strindberg Rodez a été mis à jour le 2026-03-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)