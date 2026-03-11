Spectacle Vous êtes fou, M. Strindberg Mjc De Rodez Rodez
Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Théâtre spectacle Vous êtes fou, Monsieur Strindberg , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mercredi 6 mai 2026 à 20:30.
Qui n’a jamais été bouleversé à la lecture d’un grand texte ?
Qui n’a jamais pleuré ou tremblé à la lumière d’une jolie phrase ?
Assurément vous connaissez ce frisson d’un intime partage.
Mais qui se soucie des sentiments du livre qui regarde le visage de celui ou celle qui le dévore ? De ses joies, de ses peines. Personne.
Et pourtant …. si vous saviez …. .
Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
English :
Theater: show Vous êtes fou, Monsieur Strindberg , at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Wednesday May 6, 2026 at 8:30pm.
