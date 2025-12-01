Spectacle Vox Bourdeaux
Spectacle Vox Bourdeaux samedi 13 décembre 2025.
Spectacle Vox
Salle des fêtes Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
VOX c’est un spectacle de rue dans le désordre de magie, d’hypnose, de fakirisme et de mentalisme.
.
Salle des fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com
English :
VOX is a messy street show: magic, hypnosis, fakirism and mentalism.
German :
VOX ist eine Straßenshow in ungeordneter Form: aus Magie, Hypnose, Fakirismus und Mentalismus.
Italiano :
VOX è uno spettacolo di strada disordinato: magia, ipnosi, fakirismo e mentalismo.
Espanol :
VOX es un espectáculo callejero desordenado: magia, hipnosis, faquirismo y mentalismo.
L’événement Spectacle Vox Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux