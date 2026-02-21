Spectacle Voyage au bout du pinceau

Belrupt-en-Verdunois Meuse

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Spectacle Voyage au bout du pinceau du Groupe Vocal du Val de Meuse, dimanche 3 mai à 15h à l’église de Belrupt.

Entrée libre réservation au 06 70 50 00 52

Autres représentations le 6 juin 20h à Damvillers et le 7 juin 15h à Levoncourt

Depuis 2019, le Groupe Vocal du Val de Meuse a décidé de proposer des concerts plus spectaculaires qu’auparavant très vivants, avec des pièces vocales, instrumentales, des déplacements, des chants en petits groupes, des chants accompagnés …. Pour cela, il faut un fil conducteur. En 2023, le violon de la Ninie racontait le voyage extraordinaire d’un violon, depuis sa fabrication jusqu’à ce qu’il se retrouve dans les mains de la Ninie . Cette fois, le violon repart en voyage, grâce à un peintre qui l’immortalise.

Le Groupe Vocal du Val de Meuse, sous la direction de Marie Bonhert, retrace la vie mouvementée de cet artiste qui a traversé de nombreuses frontières. Une vie pleine d’émotions, de joies, de peines… Une douzaine de musiciens accompagnent le Groupe Vocal. Depuis trois ans, chanteurs et musiciens travaillent avec Galina et Alexei Birioukov, spécialistes des chants et des musiques d’Europe de l’Est, afin d’en approfondir le style. Ces deux virtuoses ont arrangé plusieurs chants accompagnés pour ce spectacle. Aujourd’hui, le Groupe Vocal du Val de Meuse, ses amis musiciens et son amie peintre sont impatients de vous présenter leur spectacle. Bon Voyage… au bout du pinceau !Tout public

0 .

Belrupt-en-Verdunois 55100 Meuse Grand Est +33 6 70 50 00 52

English :

Voyage au bout du pinceau show by Groupe Vocal du Val de Meuse, Sunday May 3 at 3pm in Belrupt church.

Free admission book on 06 70 50 00 52

Other performances: June 6 8pm in Damvillers and June 7 3pm in Levoncourt

Since 2019, the Groupe Vocal du Val de Meuse has decided to offer concerts that are more spectacular than before: very lively, with vocal and instrumental pieces, movement, singing in small groups, accompanied singing …. To achieve this, we need a common thread. In 2023, Le violon de la Ninie told the story of the extraordinary journey of a violin, from its manufacture to its arrival in the hands of la Ninie . This time, the violin is back on the road, thanks to a painter who immortalizes it.

The Groupe Vocal du Val de Meuse, under the direction of Marie Bonhert, retraces the eventful life of this artist who crossed many borders. A life full of emotions, joys and sorrows? A dozen musicians accompany the Groupe Vocal. For the past three years, singers and musicians have been working with Galina and Alexei Birioukov, specialists in Eastern European songs and music, to deepen their style. These two virtuosos have arranged several accompanied songs for this show. Today, the Groupe Vocal du Val de Meuse, its musician friends and its painter friend are eager to present their show to you. Bon Voyage? to the end of the brush!

