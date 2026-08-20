Spectacle : « Voyage au centre du patrimoine saintais », Hostellerie Saint-Julien, Fontcouverte

Informations pratiques

Spectacle : « Voyage au centre du patrimoine saintais » Samedi 19 septembre, 20h30 Hostellerie Saint-Julien Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Saintes, septembre 1843. La cité est en effervescence… Victor Hugo arrive avec la toute première mission d’inspection des monuments historiques. Son objectif : sauvegarder notre patrimoine et, avec lui, notre mémoire. Les Saintais sont-ils prêts à relever le défi ?

Embarquez pour un voyage aux côtés des pionniers de notre histoire monumentale !

Un spectacle proposé par la direction des patrimoines, avec la compagnie artistique Tilt et le scénographe Cédric Rouxel.

Hostellerie Saint-Julien 17100 Saintes Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}] Ancienne hostellerie au riche passé, ce bâtiment abrite aujourd’hui les locaux de la Direction des patrimoines de la Ville de Saintes. Il accueille également la salle de l’Étoile, un espace dédié aux spectacles et aux manifestations culturelles. Parkings à proximité ; présence de toilettes

Saintes, septembre 1843. La cité est en effervescence… Victor Hugo arrive avec la toute première mission de d’inspection des monuments historiques. Objectif : sauvegarder notre patrimoine et ainsi à …

©Léa Dumand