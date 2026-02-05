Spectacle : voyage dans les abysses, Musée de Dieppe, Dieppe
Spectacle : voyage dans les abysses, Musée de Dieppe, Dieppe samedi 23 mai 2026.
Spectacle : voyage dans les abysses Samedi 23 mai, 22h00 Musée de Dieppe Seine-Maritime
Durée 45 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Le Voyage dans les Abysses invite petits et grands à plonger dans un monde poétique et sensoriel où les marionnettes s’animent, la lumière respire et les sons murmurent la vie sous-marine. Au sein du château de Dieppe, les artistes de La Cerise sur le Mot déploient un univers immersif où la beauté fragile des fonds marins devient métaphore de nos propres profondeurs. Une expérience visuelle et sonore, à la croisée du théâtre de rue, de la marionnette et de la contemplation partagée qui fait écho aux collections maritimes du Musée.
Durée : 45minutes
Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee http://www.facebook.com/museededieppe/;https://www.instagram.com/museededieppe/ Collections consacrées à la marine (ivoire, maquettes de voiliers, planisphères, peintures, etc.). Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km
Le Voyage dans les Abysses invite petits et grands à plonger dans un monde poétique et sensoriel où les marionnettes s’animent, la lumière respire et les sons murmurent la vie sous-marine. Au sein du…
© La cerise sur le mot – Sev Denis
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