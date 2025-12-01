Spectacle Voyage d’un courant d’air Maison du Grand site Solutré-Pouilly

Spectacle Voyage d’un courant d’air

Maison du Grand site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Début : 2025-12-28 15:30:00

fin : 2025-12-28 16:00:00

2025-12-28

Embarquez pour un voyage poétique et aérien avec ce spectacle mêlant parole contée et théâtre d’objets ! Voyage d’un courant d’air vous invite à capter l’invisible. Lucie Catsu est une attrapeuse de courants d’air qui explore avec vous le souffle, le chant, le goût du vent. Du battement d’ailes de papillon au vent furieux, en passant par la première respiration d’un nouveau-né, elle vous raconte un monde rendu vivant par ce petit rien. Un moment de poésie à partager. Quand j’étais une petite fille, j’avais une bicyclette. Je roulais vite pour sentir le vent sur mes joues… Un jour, je suis passée devant un moulin, il ne tournait pas… Ce jour-là, j’ai décidé de devenir attrapeuse de courants d’air !

Par la Compagnie Les Arts Dits. De 2 à 6 ans. .

Maison du Grand site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

