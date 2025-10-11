Spectacle Voyage en contrebasse Villeperdue

Le voyage, et si on en parlait ?

Dans le cadre du festival Et si on en parlait ? conduit par la bibliothèque départementale Lire l’Actu en Touraine, la bibliothèque de Villeperdue vous invite à un spectacle de Mathieu Nantois Voyage en contrebasse

Il vous retracera avec humour l’histoire du plus gros des violons du baroque au blues, en passant par le rockabilly et le théâtre musical. Vous voyagerez de l’Europe aux Amériques, en traversant l’Atlantique !

Découvrez le programme complet du festival https://bibliotheque.touraine.fr/…/livret_esoep_2025.pdf

Samedi 11 octobre

20h

⚠ Salle les ALBIZIAS

Plus d’infos et réservations 02.47.65.99.33 ou villeperdue.bibliotheque@wanadoo.fr .

1 Chemin de la Godinière Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 99 33 villeperdue.bibliotheque@wanadoo.fr

