Spectacle Voyance poétique de la Cie Home Théâtre Sous les halles Beaumont-sur-Sarthe

Spectacle Voyance poétique de la Cie Home Théâtre
Sous les halles Place des Halles Beaumont-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-03-25 17:00:00
fin : 2026-03-25 19:00:00
2026-03-25
Dans le cadre du Printemps des Poètes, autour du thème Liberté, force vive .
À l’occasion du 28e Printemps des Poètes, Festivals en Pays de Haute Sarthe et les bibliothèques du territoire vous proposent plusieurs évènements !
Le mercredi 25 mars de 17h à 19h, sous les halles de Beaumont-sur-Sarthe, pendant le marché, venez profiter du spectacle Voyance poétique de la Cie Home Théâtre ! Dans l’espace de sa caravane, Clodomir pratique l’art divinatoire de la poémancie . Posez une question à Clodomir. Une question importante, qui vous tient à coeur. Une question qui vous chatouille
ou vous tracasse. Clodomir y répondra en consultant ses oracles poétiques (cartes, dés, recueils de poèmes, lettres…).
Animation gratuite, sans réservation. .
Sous les halles Place des Halles Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 01 73 93 com.festivals@gmail.com
English :
As part of the Printemps des Poètes festival, on the theme of Liberté, force vive .
