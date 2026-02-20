Spectacle Voyance poétique de la Cie Home Théâtre Sous les halles Beaumont-sur-Sarthe

Spectacle Voyance poétique de la Cie Home Théâtre

Sous les halles Place des Halles Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-03-25 17:00:00

fin : 2026-03-25 19:00:00

2026-03-25

Dans le cadre du Printemps des Poètes, autour du thème Liberté, force vive .

À l’occasion du 28e Printemps des Poètes, Festivals en Pays de Haute Sarthe et les bibliothèques du territoire vous proposent plusieurs évènements !

Le mercredi 25 mars de 17h à 19h, sous les halles de Beaumont-sur-Sarthe, pendant le marché, venez profiter du spectacle Voyance poétique de la Cie Home Théâtre ! Dans l’espace de sa caravane, Clodomir pratique l’art divinatoire de la poémancie . Posez une question à Clodomir. Une question importante, qui vous tient à coeur. Une question qui vous chatouille

ou vous tracasse. Clodomir y répondra en consultant ses oracles poétiques (cartes, dés, recueils de poèmes, lettres…).

Animation gratuite, sans réservation. .

Sous les halles Place des Halles Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 01 73 93 com.festivals@gmail.com

English :

As part of the Printemps des Poètes festival, on the theme of Liberté, force vive .

