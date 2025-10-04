Spectacle VRAI/FAUX (RAYEZ LA MENTION INUTILE) Place Gravedona ed Uniti Guer

2025-10-04 15:00:00

2025-10-04

2025-10-04

« VRAI/FAUX (Rayez la mention inutile) » est un spectacle de magie mentale, interactif et théâtral. Le spectacle démarre sur le ton de la conférence scientifique, les illusions d’optiques intriguent et amusent tout en ramenant l’illusion sur le terrain de la rationalité. Mais les expériences psychologiques et les effets magiques deviennent rapidement plus troublants et inquiétants: la mentaliste devine des mots choisis secrètement, révèle des souvenirs et des pensées personnelles du public, prévoit à l’avance les choix d’un spectateur ; le spectacle interroge alors ce qui conditionne nos choix, nos opinions et nos croyances. Des questions adressées avec humour à la fin du spectacle montrent que si le public dans son ensemble a vécu la même expérience, chaque spectateur peut en avoir une perception et une interprétation radicalement différente. Pouvoir paranormal ? Manipulation psychologique?

Ou trucage de prestidigitation?

Par la Cie Le Phalène / Thierry Collet

À partir de 12 ans .

Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 14 47

