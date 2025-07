SPECTACLE VULVCANIK SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

samedi 12 juillet 2025.

SPECTACLE VULVCANIK

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-07-12 21:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Hedonia et Aphrodite, deux conférencières Vulva-canalogues , développent une

argumentation en 5 points où se mêlent réflexions, statistiques percutantes et un

soupçon d’irrévérence. Grâce à des saynètes, des numéros circassiens et des

chansons, elles déconstruisent avec panache les injonctions pesantes sur nos corps et

notre sexualité.

PARTICIPATION LIBRE

.

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

Hedonia and Aphrodite, two « Vulva-canalogues » speakers, develop a

a 5-point argument that combines reflections, hard-hitting statistics and a

and a hint of irreverence. Using skits, circus acts and songs, they deconstruct

songs, they deconstruct with panache the injunctions weighing on our bodies and

our sexuality.

FREE PARTICIPATION

German :

Hedonia und Aphrodite, zwei « Vulva-Kanalalog »-Referentinnen, entwickeln eine

5-Punkte-Argumentation, in der sich Reflexionen, schlagkräftige Statistiken und ein Hauch von

hauch von Respektlosigkeit vereinen. Mit Hilfe von Sketchen, Zirkusnummern und Liedern

liedern dekonstruieren sie mit Elan die Vorschriften, die auf unseren Körpern und unserer Sexualität lasten

unserer Sexualität.

FREIE TEILNAHME

Italiano :

Hedonia e Afrodite, due relatrici di « Vulva-canaloghi », sviluppano un’argomentazione in 5 punti che combina riflessioni, dati statistici e statistiche di grande impatto

sviluppano un’argomentazione in 5 punti che combina riflessioni, dati statistici

e un pizzico di irriverenza. Utilizzando sketch, numeri da circo e canzoni, decostruiscono

e canzoni, decostruiscono le pesanti ingiunzioni sul nostro corpo e sulla nostra sessualità

sessualità.

PARTECIPAZIONE LIBERA

Espanol :

Hedonia y Afrodita, dos oradoras « Vulva-canálogas », desarrollan un

desarrollan un argumento de 5 puntos que combina reflexiones, estadísticas contundentes

y una pizca de irreverencia. Mediante sketches, números de circo y canciones, deconstruyen

y canciones, deconstruyen los severos mandatos sobre nuestros cuerpos y nuestra

nuestra sexualidad.

PARTICIPACIÓN LIBRE

