Spectacle: « WAGNER, WOTAN, FRANÇOIS ET LES AUTRES »

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

WAGNER, WOTAN, FRANÇOIS ET LES AUTRES

François Salès / Ensemble Orchestral Contemporain

Imaginez un prof de musique qui aurait croisé Gandalf et un musicien de rue voilà François Salès, seul en scène, armé d’un sampler, de son cor anglais et d’un sacré bagou. Il nous raconte la saga du Ring de Wagner — oui, celui qui ressemble étrangement à celui du Seigneur des Anneaux, mais en version lyrique. L’artiste nous fait entrer ludiquement, poétiquement et politiquement, dans l’univers musical de Richard Wagner. On voyage entre souvenirs d’enfance à l’opéra, dieux ronchons, dragons bougons et grenouilles surprises. On rit, on frémit, on apprend… et on en redemande.

Mentions obligatoires de production

WAGNER, WOTAN, FRANCOIS ET LES AUTRES production Ensemble Orchestral Contemporain | subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; la région Auvergne-Rhône-Alpes ; le Département de la Loire et la ville de Saint-Étienne | avec le soutien de la SPEDIDAM ; le Centre National de la Musique (CNM) ; la SACEM ; la Maison de la Musique Contemporaine (MMC). Depuis février 2022, l’EOC est en résidence permanente à l’Opéra de la ville de Saint-Étienne.

Durée 1 h 15

Tout public dès 11 ans.

Tarifs de 6 à 12 €.

Bord de scène: à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique afin d’échanger sur vos impressions

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

WAGNER, WOTAN, FRANÇOIS AND OTHERS

François Salès / Ensemble Orchestral Contemporain

Imagine a music teacher who’s crossed paths with Gandalf and a street musician: here’s François Salès, alone on stage, armed with a sampler, his English horn and some serious chops. He tells us the saga of Wagner?s Ring? yes, the one that bears a striking resemblance to The Lord of the Rings, but in an operatic version. The artist takes us playfully, poetically and politically into Richard Wagner?s musical universe. We travel between childhood memories of the opera, grumpy gods, grumpy dragons and surprise frogs. We laugh, we shudder, we learn? and we want more.

Mandatory production information

WAGNER, WOTAN, FRANCOIS ET LES AUTRES production Ensemble Orchestral Contemporain | subsidized by the Ministère de la Culture et de la?Communication ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; région Auvergne-Rhône-Alpes ; le?Département de la Loire et la ville de Saint-Étienne | with the support of SPEDIDAM ; le Centre National de la Musique (CNM) ; la SACEM ; la Maison de la Musique Contemporaine (MMC). Since February 2022, the EOC has been in permanent residence at the Opéra de la ville de Saint-Étienne.

Running time: 1 h 15

For all audiences aged 11 and over.

Prices from 6 to 12?

After the show, meet the artistic team to discuss your impressions of the show

For information and reservations, please contact us.

German :

WAGNER, WOTAN, FRANÇOIS UND ANDERE

François Salès / Ensemble Orchestral Contemporain

Stellen Sie sich einen Musiklehrer vor, der Gandalf und einem Straßenmusiker begegnet ist: Da ist François Salès, allein auf der Bühne, bewaffnet mit einem Sampler, seinem Englischhorn und einer gehörigen Portion Charme. Er erzählt uns die Saga von Wagners Ring? ja, der Ring, der dem Ring des Herrn der Ringe verblüffend ähnlich ist, aber in einer lyrischen Version. Der Künstler führt uns spielerisch, poetisch und politisch in die musikalische Welt von Richard Wagner ein. Wir reisen zwischen Kindheitserinnerungen an die Oper, griesgrämigen Göttern, griesgrämigen Drachen und überraschenden Fröschen. Man lacht, man zittert, man lernt? und man will mehr.

Pflichtangaben zur Produktion

WAGNER, WOTAN, FRANCOIS ET LES AUTRES Produktion Ensemble Orchestral Contemporain | gefördert vom Ministère de la Culture et de la Communication; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes; der Region Auvergne-Rhône-Alpes; dem Département Loire und der Stadt Saint-Étienne | mit der Unterstützung von SPEDIDAM; dem Centre National de la Musique (CNM); SACEM; dem Maison de la Musique Contemporaine (MMC). Seit Februar 2022 hat das EOC einen ständigen Wohnsitz an der Oper der Stadt Saint-Étienne.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Für alle Zuschauer ab 11 Jahren.

Preise von 6 bis 12 ?

Bühnenrand: Treffen Sie sich nach der Vorstellung mit dem künstlerischen Team, um Ihre Eindrücke zu diskutieren

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

WAGNER, WOTAN, FRANÇOIS E GLI ALTRI

François Salès / Ensemble Orchestral Contemporain

Immaginate un insegnante di musica che ha incrociato Gandalf e un busker: ecco François Salès, da solo sul palco, armato di un campionatore, del suo corno inglese e di una grande abilità. Ci racconta la saga dell’Anello di Wagner, quello che assomiglia molto a Il Signore degli Anelli, ma in versione operistica. L’artista ci porta in modo giocoso, poetico e politico nel mondo musicale di Richard Wagner. Viaggiamo tra ricordi d’infanzia dell’opera, divinità scontrose, draghi scontrosi e rane a sorpresa. Ridiamo, rabbrividiamo, impariamo e vogliamo di più.

Informazioni obbligatorie sulla produzione

WAGNER, WOTAN, FRANCOIS ET LES AUTRES produzione Ensemble Orchestral Contemporain | sovvenzionata dal Ministère de la Culture et de la Communication ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; région Auvergne-Rhône-Alpes ; Département de la Loire et ville de Saint-Étienne | con il sostegno di SPEDIDAM ; Centre National de la Musique (CNM) ; SACEM ; Maison de la Musique Contemporaine (MMC). Dal febbraio 2022, l’EOC è in residenza permanente all’Opéra de la ville de Saint-Étienne.

Durata: 1 h 15

Per tutti gli spettatori a partire dagli 11 anni.

Prezzi da 6 a 12 euro.

A lato del palcoscenico: dopo la rappresentazione, incontrate il team artistico per discutere le vostre impressioni sullo spettacolo

Per informazioni e prenotazioni, contattateci ai seguenti recapiti.

Espanol :

WAGNER, WOTAN, FRANÇOIS Y LOS DEMÁS

François Salès / Ensemble Orchestral Contemporain

Imagínese a un profesor de música que se cruza con Gandalf y un músico ambulante: aquí está François Salès, solo en el escenario, armado con un sampler, su corno inglés y unas chuletas de cuidado. Nos cuenta la saga del Anillo de Wagner… sí, ese que tiene un parecido asombroso con El Señor de los Anillos, pero en versión operística. El artista nos adentra de forma lúdica, poética y política en el mundo musical de Richard Wagner. Viajamos entre recuerdos infantiles de la ópera, dioses gruñones, dragones gruñones y ranas sorpresa. Reímos, nos estremecemos, aprendemos… y queremos más.

Información obligatoria sobre la producción

WAGNER, WOTAN, FRANCOIS ET LES AUTRES producción Ensemble Orchestral Contemporain | subvencionada por el Ministère de la Culture et de la Communication ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; région Auvergne-Rhône-Alpes ; Département de la Loire et ville de Saint-Étienne | con el apoyo de SPEDIDAM ; Centre National de la Musique (CNM) ; SACEM ; Maison de la Musique Contemporaine (MMC). Desde febrero de 2022, la EOC reside permanentemente en la Opéra de la ville de Saint-Étienne.

Duración: 1 h 15

Para todos los públicos a partir de 11 años.

Precios de 6 a 12 euros.

A pie de escenario: después de la representación, reúnase con el equipo artístico para comentar sus impresiones sobre el espectáculo

Para más información y reservas, ponte en contacto con nosotros en la dirección indicada más abajo.

