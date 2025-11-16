Spectacle Wagner, Wotan, Françoise et les autres CAPVERN LES BAINS Capvern
Spectacle Wagner, Wotan, Françoise et les autres CAPVERN LES BAINS Capvern dimanche 16 novembre 2025.
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Seul en scène, une sorte de conférencier entreprend de nous raconter la légende de l’anneau magique, les quatre opéras de la tétralogie mis en musique par Richard Wagner. Qui aime l’aventure le suive ! Armé de son sampler, de son cor anglais et de son bagout, François Salès entre ludiquement, mais aussi poétiquement et politiquement, dans l’univers musical de Wagner. Il raconte la légende du Ring, proche de celle du Seigneur des anneaux, tout en faisant remonter ses souvenirs d’enfance à l’Opéra de Marseille. Pendant une heure et quart, on croise des dieux, des dragons, des géants, une grenouille, on rit, on pleure, on sursaute. de l’anecdote familiale aux désordres du monde, du désenchantement des Dieux au Big Bang, c’est tout l’univers qui s’invite dans cet « opéra de chambre ».
Dès 11 ans Durée 1h15 Tarif 12€ / 8€ / 6€
Navettes culturelles mises en place avec la Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes Neste Barousse, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan au départ de Arreau, Sarrancolin, Hèches, Mauléon-Barousse, Loures-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, La Barthe de Neste, Lannemezan, Capvern-les-Bains.
Aller / Retour 2€ .
CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Alone on stage, a sort of lecturer undertakes to tell us the legend of the magic ring, the four operas of the tetralogy set to music by Richard Wagner. He who loves adventure, follows! Armed with his sampler, his English horn and his glibness, François Salès enters Wagner?s musical universe in a playful, poetic and political way. He recounts the legend of the Ring, similar to that of The Lord of the Rings, while recalling his childhood memories of the Opéra de Marseille. For an hour and a quarter, we meet gods, dragons, giants, a frog, we laugh, we cry, we jump. From family anecdotes to world disorder, from the disenchantment of the gods to the Big Bang, the whole universe is invited into this « chamber opera ».
German :
Allein auf der Bühne erzählt uns eine Art Conferencier die Legende vom magischen Ring und die vier Opern der Tetralogie, die Richard Wagner vertont hat. Wer das Abenteuer liebt, folgt ihm! Ausgerüstet mit seinem Sampler, seinem Englischhorn und seinem Charme tritt François Salès spielerisch, aber auch poetisch und politisch in die musikalische Welt Wagners ein. Er erzählt die Legende des Rings, die der des Herrn der Ringe ähnelt, und lässt gleichzeitig seine Kindheitserinnerungen an die Oper von Marseille aufleben. Eine Stunde und 15 Minuten lang begegnen wir Göttern, Drachen, Riesen, einem Frosch, wir lachen, weinen und zucken. Von der Familienanekdote bis zu den Wirren der Welt, von der Entzauberung der Götter bis zum Urknall das ganze Universum lädt sich in diese « Kammeroper » ein.
Italiano :
Da solo sul palcoscenico, una sorta di conferenziere ci racconta la leggenda dell’anello magico, le quattro opere della tetralogia musicate da Richard Wagner. Se vi piace l’avventura, seguitelo! Armato del suo campionatore, del suo corno inglese e della sua sottigliezza, François Salès entra nell’universo musicale di Wagner in modo giocoso, ma anche poetico e politico. Racconta la leggenda del Ring, simile a quella de Il Signore degli Anelli, rievocando i suoi ricordi d’infanzia all’Opéra di Marsiglia. Per un’ora e un quarto incontriamo dei, draghi, giganti, una rana, ridiamo, piangiamo, saltiamo. Dagli aneddoti familiari al disordine del mondo, dal disincanto degli dei al Big Bang, l’intero universo si invita in questa « opera da camera ».
Espanol :
Solo en el escenario, una especie de conferenciante se dispone a contarnos la leyenda del anillo mágico, las cuatro óperas de la tetralogía musicalizada por Richard Wagner. Si le gusta la aventura, sígale Armado con su sampler, su corno inglés y su labia, François Salès se adentra en el universo musical de Wagner de forma lúdica, pero también poética y política. Cuenta la leyenda del Anillo, similar a la de El Señor de los Anillos, mientras rememora sus recuerdos de infancia en la Ópera de Marsella. Durante una hora y cuarto, nos encontramos con dioses, dragones, gigantes, una rana, reímos, lloramos, saltamos… De las anécdotas familiares al desorden del mundo, del desencanto de los dioses al Big Bang, todo el universo se invita a esta « ópera de cámara ».
