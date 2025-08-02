Spectacle « Wallawac » Rodez

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Théâtre spectacle « Wallawac », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 27 janvier 2026 à 20:30.

Deux comédiens en pleine crise de la quarantaine rêvent de percer dans l’humour en participant au concours télévisé Qui veut faire rire la France ? .

Pour se faire, ils partent à la recherche d’un humoriste à la retraite, Lilian Derruau dit Wally , pour lui demander des conseils et de l’aide, afin d’être préparés au mieux pour le grand concours…

Mais bientôt un événement inattendu va venir dépasser cette fiction.

WALLAWAC questionne entre autres le domaine de l’humour, du théâtre, du vieillissement dans ces métiers et de la transmission. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Theater: « Wallawac » show, at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday January 27, 2026 at 8:30pm.

German :

Theater: Schauspiel « Wallawac », im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Dienstag, 27. Januar 2026 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Teatro: spettacolo « Wallawac », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 27 gennaio 2026 alle 20:30.

Espanol :

Teatro: espectáculo « Wallawac », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 27 de enero de 2026 a las 20:30 h.

