Spectacle Wanted Cussac 2 juillet 2025 18:00

Gratuit

Gratuit

2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-07-02

2025-07-02

La Compagnie Bruital vous invite à son spectacle de théâtre gestuel. Interprété par une comédienne et un bruiteur créateur d’effets sonores, le spectacle s’inspire du film Western et du cartoon; et d’un mélange de styles du théâtre comme le cinéma muet, la bande mimée et le bouffon. .

La Filature

Cussac 87150 Haute-Vienne

