Spectacle Western musical et acrobatique Maison de Quartier Marcouville Pontoise

Spectacle Western musical et acrobatique Vendredi 15 août, 19h30 Maison de Quartier Marcouville Val-d’Oise

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-08-15T19:30:00 – 2025-08-15T20:30:00

Fin : 2025-08-15T19:30:00 – 2025-08-15T20:30:00

La Compagnie SILEMBLOC, fabrique artisanale de spectacles depuis 2007 vous propose un spectacle de Cirque, FarWest et Rock’n’Roll de 1h00. Cinq artistes bien singulier, entre trapèziste, équilibriste, duo de portés acrobatique et musiciens, il est temps découvrir l’univers SILEMBLOC !

Maison de Quartier Marcouville 30 les Hauts de Marcouville pontoise Pontoise 95300 Marcouville Val-d’Oise Île-de-France

ils sont cinq, égarés entre la vie et la mort. Regards obliques ; fixant un nœud coulant qui tente de rester à flot ; grincements d’un fauteuil à bascule ; gorges sèches… Qui sera le prochain ?

Compagnie SILEMBLOC