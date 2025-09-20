Spectacle « Wet Side Story » Tresses

Spectacle « Wet Side Story » Tresses samedi 20 septembre 2025.

Spectacle « Wet Side Story »

18 avenue des écoles Tresses Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

La salle de bain, ce petit espace anodin, devient parfois le théâtre des plus grandes aventures. Là où règne l’intimité, on se transforme en artiste audacieux, en aventurier intrépide. C’est là, au milieu des bulles de savon et des jets d’eau, que se jouent les plus grandioses comédies musicales, les opéras les plus émouvants, et les épopées les plus échevelées. Car dans ce sanctuaire personnel, à l’abri des regards, on ose tout. On tente l’impossible parce que l’on s’y sent en sécurité. Et surtout, on se permet de tout réinventer, puisque notre seul spectateur n’est autre qu’une modeste brosse à dents, témoin silencieux de nos plus folles envolées. Entrée libre. .

18 avenue des écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27 mairie@tresses.org

