Spectacle Y’a pas d’Âge! Salle des fêtes Robert Teyssandier Pineuilh

Spectacle Y’a pas d’Âge! Salle des fêtes Robert Teyssandier Pineuilh mardi 14 octobre 2025.

Spectacle Y’a pas d’Âge!

Salle des fêtes Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Dans le cadre de la charte des solidarités avec les aînés en Pays Foyen.

L’association Prendre l’Art présente un spectacle alliant théâtre danse et chant pour lequel Y’A PAS D’ÂGE!

Vieillir, c’est encore avoir le droit de tout oser.

Le mardi 14 Octobre à 13h30 à la Salle des fêtes Robert Teyssandier à Pineuilh.

Gratuit Goûter offert Stands info droit.

Inscription au 05 57 46 20 58 avant le 10 Octobre Places limitées!

Des difficultés pour venir? Appelez le 05 57 48 60 90. Nous sommes là pour vous aider!

Avec la participation de la MSA (Santé, famille, retraite, services), du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Foyen, de la Carsat Aquitaine (Retraite & Santé au travail). .

Salle des fêtes Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 20 58

English : Spectacle Y’a pas d’Âge!

German : Spectacle Y’a pas d’Âge!

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Y’a pas d’Âge! Pineuilh a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays Foyen