Spectacle « Y’a un loup ! » Peyroules Peyroules

Spectacle « Y’a un loup ! » Peyroules Peyroules dimanche 21 septembre 2025.

Spectacle « Y’a un loup ! » Dimanche 21 septembre, 17h00 Peyroules Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Sept personnages vont se livrer et se délivrer, révélant de leurs pulsions secrètes, de leur histoire d’enfance.

Création d’Emmanuelle Lenne et interprétaiton par l’atelier théâtre « Les Gens d’ici ».

Organisé par l’association Les Arts en Pays de Peyroules.

RDV salle polyvalente.

Infos : 06 83 33 16 38

contact@lesartsenpaysdepeyroules.org

Peyroules 04120 Peyroules Peyroules 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 78 33 http://www.peyroules.fr/fr/association/1/25235/les-arts-pays-peyroules [{« link »: « mailto:contact@lesartsenpaysdepeyroules.org »}] Peyroules Parking

Sept personnages vont se livrer et se délivrer, révélant de leurs pulsions secrètes, de leur histoire d’enfance.

Les Arts en Pays de Peyroules