Spectacle Yako le magicien Saint-Cernin Les Pechs du Vers 1 juillet 2025 20:00

Lot

Spectacle Yako le magicien Saint-Cernin Café associatif Le Bavardou Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 20:00:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l’année une foule de manifestations.

Approchez Monsieur Dame ! Venez à la rencontre de Yako le magicien !

De la magie, de la jonglerie, du danger, de la peur, de la poésie et beaucoup des rires.

Yako vous emmènera dans son univers à travers plusieurs petits spectacles, des parenthèses magiques au fil de la soirée.

Cherchez-le et vous le trouverez ! .

Saint-Cernin Café associatif Le Bavardou

Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 95 89 83 25 bavardou@ecomail.fr

English :

Café associatif le Bavardou offers a host of events throughout the year.

German :

Das Café associatif le Bavardou bietet das ganze Jahr über eine Vielzahl von Veranstaltungen an.

Italiano :

Il Café associatif le Bavardou offre una vasta gamma di eventi durante tutto l’anno.

Espanol :

El Café asociativo le Bavardou ofrece una amplia gama de eventos a lo largo del año.

L’événement Spectacle Yako le magicien Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Labastide-Murat