SPECTACLE YANN MARGUET Sérignan vendredi 10 octobre 2025.

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Yann Marguet présente Exister, Définition un spectacle absurde et émouvant où l’humoriste explore la vie, fait rire, pleurer et chasse le blues existentiel.

Après avoir conquis les auditeurs de France Inter et les spectateurs de Quotidien, Yann Marguet présente son premier spectacle, Exister, Définition . Avec son ton unique mêlant absurde et émotion, l’humoriste explore le sens de la vie. Sur scène, il dit encore plus de bêtises que d’habitude pour parler de nous, de nos vies sans mode d’emploi, faisant rire, pleurer et s’exclamer Mais c’est tellement ça ! . Exister, Définition est une véritable arme contre le blues existentiel, mêlant humour et réflexions absurdes sur notre monde.

Dès 12 ans.

Payant Réservation obligatoire. .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

English :

Yann Marguet presents « Exister, Définition? an absurd and moving show in which the comedian explores life, making us laugh, cry and chase away the existential blues.

German :

Yann Marguet präsentiert « ?Exister, Définition? eine absurde und bewegende Show, in der der Komiker das Leben erforscht, die Menschen zum Lachen und Weinen bringt und den existenziellen Blues vertreibt.

Italiano :

Yann Marguet presenta « Exister, Définition? uno spettacolo assurdo e commovente in cui il comico esplora la vita, fa ridere e piangere e scaccia il blues esistenziale.

Espanol :

Yann Marguet presenta « Exister, Définition? un espectáculo absurdo y conmovedor en el que el cómico explora la vida, hace reír y llorar, y ahuyenta la melancolía existencial.

