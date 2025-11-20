SPECTACLE YARAN Sète
SPECTACLE YARAN Sète vendredi 6 février 2026.
SPECTACLE YARAN
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Formé aux techniques traditionnelles, Esmatullah Alizadah excelle à la dambura. Associé à Nicolas Beck, joueur de tarhu et guitariste, Bastian Pfefferli percussionniste et Benjamin Lévy à la musique électronique, cette rencontre offre un dialogue fécond entre les cultures et une musique sublime, à nulle autre pareille.
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
Trained in traditional techniques, Esmatullah Alizadah excels on the dambura. Together with tarhu player and guitarist Nicolas Beck, percussionist Bastian Pfefferli and electronic musician Benjamin Lévy, this encounter offers a fertile dialogue between cultures and a sublime music like no other.
German :
Der in traditionellen Techniken ausgebildete Esmatullah Alizadah brilliert auf der Dambura. Zusammen mit dem Tarhu-Spieler und Gitarristen Nicolas Beck, dem Perkussionisten Bastian Pfefferli und dem Elektronikmusiker Benjamin Lévy bietet diese Begegnung einen fruchtbaren Dialog zwischen den Kulturen und eine erhabene Musik, die ihresgleichen sucht.
Italiano :
Formatosi nelle tecniche tradizionali, Esmatullah Alizadah eccelle sulla dambura. Insieme al suonatore di tarhu e chitarrista Nicolas Beck, al percussionista Bastian Pfefferli e al musicista elettronico Benjamin Lévy, questo incontro offre un dialogo fertile tra culture e una musica sublime come nessun altro.
Espanol :
Formado en técnicas tradicionales, Esmatullah Alizadah destaca en la dambura. Junto con el tarhu y guitarrista Nicolas Beck, el percusionista Bastian Pfefferli y el músico electrónico Benjamin Lévy, este encuentro ofrece un fértil diálogo entre culturas y una música sublime como ninguna otra.
