SPECTACLE YONGOYÉLI Sérignan

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 26 – 26 – 29.5 EUR

Plongez dans la fureur des rues de Conakry et découvrez le quotidien d’un groupe de femmes et d’hommes qui, entre poussière et parpaings, musique et chants, cris et danses, racontent, à travers tous les codes du cirque acrobaties, voltige, mât chinois, barre russe, fouet… leur espoir d’une vie meilleure.

Ici, les femmes se libèrent par leur courage et la force de leur engagement des contraintes et mutilations imposées par une société coutumière en pleine mutation.

Payant Réservation obligatoire. .

English :

In the streets of Conakry, women and men, between circus, music and dance, recount their daily lives and their hopes for a better life, free and courageous.

German :

In den Straßen von Conakry erzählen Frauen und Männer zwischen Zirkus, Musik und Tanz von ihrem Alltag und ihrer Hoffnung auf ein besseres Leben, frei und mutig.

Italiano :

Nelle strade di Conakry, donne e uomini, tra circo, musica e danza, raccontano la loro vita quotidiana e la loro speranza di una vita migliore, libera e coraggiosa.

Espanol :

En las calles de Conakry, mujeres y hombres, entre circo, música y danza, cuentan su historia cotidiana y su esperanza de una vida mejor, libre y valiente.

