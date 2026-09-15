Spectacle “Yongoyély” Théâtre municipal Coutances

Informations pratiques

Coutances

Spectacle “Yongoyély”

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:30:00

fin : 2026-11-03 21:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Spectacle “Yongoyély” – Circus Baobab, arts du cirque et danse

Sensationnelle plongée circassienne dans la vie guinéenne

Avec Yongoyély (l’exciseuse, en dialecte soussou), le metteur en scène Yann Ecauvre et le directeur du mythique Circus Baobab, Kerfalla Camara, poursuivent leur compagnonnage artistique, après Yé ! en 2023. Leur nouvelle création rend hommage à la puissance féminine, à la place centrale des femmes et à leur capacité de résilience face aux épreuves de la vie.

Elle nous plonge dans la fureur des rues de Conakry, où l’on découvre la vie quotidienne d’une poignée de femmes et d’hommes qui, entre poussière et parpaings, musique et chants, cris et danses, nous racontent par toutes les disciplines du cirque – voltige, acrobaties avec des agrès étonnants, les grumes, petits troncs d’arbres qui se transforment en mâts chinois, barre russe ou corde de funambules,…- leur espoir d’une vie meilleure. Alors, les femmes seraient affranchies par la force de leur engagement, des obligations et mutilations que leur impose une société en plein bouleversement.

À partir de 8 ans

20h30 au théâtre municipal de Coutances.

Réservation obligatoire. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

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English : Spectacle “Yongoyély”

L’événement Spectacle “Yongoyély” Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme