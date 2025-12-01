Spectacle Youness Hanifi 7 vies, CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle Youness Hanifi 7 vies

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

C’est avec son énergie débordante et beaucoup de dérision que Youness raconte ses nombreuses mésaventures et partage sa vision des choses.

Originaire de Lorraine, Youness sait comment transformer les moments du quotidien en anecdotes hilarantes.

À travers des récits vivants et des personnages hauts en couleur, Youness vous transportera dans son univers comique, où les absurdités de la vie prennent une nouvelle dimension.

Préparez-vous à une soirée remplie de rire !Tout public

20 .

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With his boundless energy and plenty of derision, Youness recounts his many misadventures and shares his vision of things.

Originally from Lorraine, France, Youness knows how to turn everyday moments into hilarious anecdotes.

Through vivid stories and colorful characters, Youness will transport you into his comic universe, where life’s absurdities take on a new dimension.

Get ready for an evening of laughter!

L’événement Spectacle Youness Hanifi 7 vies Metz a été mis à jour le 2025-12-24 par AGENCE INSPIRE METZ