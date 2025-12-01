Spectacle Youness Hanifi 7 vies Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Youness Hanifi 7 vies

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Samedi 2025-12-27 20:00:00

Révélé sur Radio Nova dans l’émission Les Grands Remplaçants et membre de la troupe du Jamel Comedy Club, Youness Hanifi est l’une des nouvelles voix les plus prometteuses de la scène stand-up.

Avec son énergie débordante et son sens de l’observation affûté, il transforme les petites galères du quotidien en fous rires mémorables.

Originaire de Lorraine, il partage sur scène ses “7 vies” un voyage drôle, sincère et plein d’autodérision, entre famille, amitiés, rêves et contradictions.

Déjà en résidence au Point Virgule à Paris et en tournée à travers la France, où il assure également les premières parties de Malik Bentalha, Youness continue de conquérir le public avec un humour authentique et fédérateur.

Préparez-vous pour une soirée de rires, d’émotions et de bonne humeur !Tout public

English :

Youness Hanifi is one of the most promising new voices on the stand-up scene, having made his name on Radio Nova with Les Grands Remplaçants and as a member of the Jamel Comedy Club.

With his boundless energy and sharp sense of observation, he transforms the little problems of everyday life into memorable laughs.

A native of Lorraine, he shares his ?7 lives? on stage a funny, sincere and self-deprecating journey through family, friendships, dreams and contradictions.

Already in residence at the Point Virgule in Paris and on tour across France, where he is also opening for Malik Bentalha, Youness continues to win audiences over with his authentic, unifying humor.

Get ready for an evening of laughter, emotion and good humor!

