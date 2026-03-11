Spectacle YVAIN DANS PAS COURAGEUX à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle YVAIN DANS PAS COURAGEUX à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
2026-06-05 2026-06-06
Soyez curieux… Osez cliquer, le spectacle vaut le détour !
Yvain Le chevalier sans courage, mais avec beaucoup d’humour !
Moi, c’est Yvain prénom de chevalier, mais niveau courage… on repassera !
Féministe du Nord, je laisse ma copine me protéger, parce que, franchement, je suis le mec le moins courageux de France. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
