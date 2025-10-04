Spectacle « Z à Mourir » dans le Camion Théâtre de l’Ouest Place de l’église Pissos

Spectacle « Z à Mourir » dans le Camion Théâtre de l’Ouest Place de l’église Pissos samedi 4 octobre 2025.

Spectacle « Z à Mourir » dans le Camion Théâtre de l’Ouest

Place de l’église Dans le Camion Théâtre de l’Ouest Pissos Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

A l’occasion d’Octobre Rose, l’association Ramdam propose un spectacle drôle et sensible sur un sujet d’actualité la fin de vie et l’aide à mourir.

Ce spectacles est tout sauf triste ! Z est une clown pleine de vie et elle vous embarque dans un tourbillon touchant et drôle.

A partir de 11ans.

A l’occasion d’Octobre Rose, l’association Ramdam propose un spectacle drôle et sensible sur un sujet d’actualité la fin de vie et l’aide à mourir.

Ne vous méprenez pas, ce spectacle est tout sauf triste ! Z est une clown pleine de vie et elle vous embarque dans un tourbillon touchant et drôle. Margo (Cie La DéZingue) sait trouver les mots justes pour que chacun nourrisse sa réflexion personnelle.

Les enfants à partir de 11 ans sont les bienvenus !

Ce spectacle sera joué dans Le Camion-Théâtre de l’Ouest, une salle de spectacle itinérante qui offre les conditions adéquates pour une immersion totale ! Il sera stationné devant l’église de Pissos.

Les bénéfices de ce spectacle seront reversés à une association de lutte contre le cancer.

Buvette sur place.

Réservation https://www.helloasso.com/associations/ramdam-pissos/evenements/spectacle-z-a-mourir .

Place de l’église Dans le Camion Théâtre de l’Ouest Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr

English : Spectacle « Z à Mourir » dans le Camion Théâtre de l’Ouest

To mark Pink October, the Ramdam association is putting on a funny, sensitive show on a topical issue: the end of life and assisted dying.

This show is anything but sad! Z is a clown full of life, and she’ll take you on a touching and funny whirlwind.

For ages 11 and up.

German : Spectacle « Z à Mourir » dans le Camion Théâtre de l’Ouest

Anlässlich des Rosa Oktobers bietet der Verein Ramdam eine lustige und sensible Show über ein aktuelles Thema an: das Lebensende und die Hilfe beim Sterben.

Diese Aufführung ist alles andere als traurig! Z ist eine lebensfrohe Clownin, die Sie in einen berührenden und lustigen Wirbel mitnimmt.

Ab 11 Jahren.

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, l’associazione Ramdam mette in scena uno spettacolo divertente e delicato su un tema di grande attualità: il fine vita e la morte assistita.

Questo spettacolo è tutt’altro che triste! Z è un clown pieno di vita e vi porterà in un vortice commovente e divertente.

A partire dagli 11 anni.

Espanol : Spectacle « Z à Mourir » dans le Camion Théâtre de l’Ouest

Con motivo del Octubre Rosa, la asociación Ramdam presenta un espectáculo divertido y sensible sobre un tema de actualidad: el final de la vida y la muerte asistida.

Este espectáculo no tiene nada de triste Z es una payasa llena de vida que te llevará por un torbellino conmovedor y divertido.

A partir de 11 años.

L’événement Spectacle « Z à Mourir » dans le Camion Théâtre de l’Ouest Pissos a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cœur Haute Lande