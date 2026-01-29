Spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Adaptation radiophonique inventive de la BD culte de Fabcaro, Zaï Zaï Zaï Zaï suit une troupe de comédiens donnant vie à une cavale absurde. Un spectacle drôle et incisif sur les dérives médiatiques et le jugement collectif.

.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

An inventive radio adaptation of Fabcaro’s cult comic strip, Zaï Zaï Zaï Zaï follows a troupe of actors on an absurd escapade. A funny, incisive show about media excesses and collective judgment.

