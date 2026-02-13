Spectacle ‘Zaï Zaï Zaï Zaï ‘ Eglise Jeanne d’Arc Verdun

Spectacle ‘Zaï Zaï Zaï Zaï ‘

Eglise Jeanne d’Arc 6 Place George Guérin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Adaptation de la célèbre BD de Fabcaro, Zaï Zaï Zaï Zaï nous embarque dans une aventure délirante, menée sur scène par une bande de comédiens hilarants. Venez sans votre carte de fidélité !

Prix tout doux avec la Carte Voilà !Tout public

14 .

Eglise Jeanne d’Arc 6 Place George Guérin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Adapted from Fabcaro’s famous comic strip, Zaï Zaï Zaï Zaï takes us on a wild adventure, brought to life on stage by a hilarious cast of actors. Come without your loyalty card!

Low prices with the Voilà card!

L’événement Spectacle ‘Zaï Zaï Zaï Zaï ‘ Verdun a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GRAND VERDUN