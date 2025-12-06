Spectacle Zaka Maison des cultures de Pays Parthenay

Spectacle Zaka Maison des cultures de Pays Parthenay samedi 6 décembre 2025.

Spectacle Zaka

Maison des cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Par la Cie Eteile

Zaka est un duo acoustique entre une danseuse et un musicien. L’univers du spectacle est inspiré des albums jeunesse d’Hervé Tullet. D’une page blanche émergent divers sons, gestes, textures et couleurs. En écho aux recherches et jeux des tout-petits, les balbutiements vocaux et musicaux, les rythmes répétitifs et la douceur d’une berceuse communiquent avec la danse comme exaltation du corps qui se découvre et jubile.

De 3 à 36 mois… et même au-delà pour le plaisir de tous !

Avec Elsa Deslandes et Nicolas Talbot.

Réservations à l’accueil de la bibliothèque ou via le site internet des médiathèques. .

Maison des cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

English : Spectacle Zaka

German : Spectacle Zaka

Italiano :

Espanol : Spectacle Zaka

L’événement Spectacle Zaka Parthenay a été mis à jour le 2025-09-27 par CC Parthenay Gâtine