Spectacle Zaka Salle Michel Bonnet Thénezay vendredi 5 décembre 2025.

Salle Michel Bonnet Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Par la Cie Eteile

Zaka est un duo acoustique entre une danseuse et un musicien. L’univers du spectacle est inspiré des albums jeunesse d’Hervé Tullet. D’une page blanche émergent divers sons, gestes, textures et couleurs. En écho aux recherches et jeux des tout-petits, les balbutiements vocaux et musicaux, les rythmes répétitifs et la douceur d’une berceuse communiquent avec la danse comme exaltation du corps qui se découvre et jubile.

De 3 à 36 mois… et même au-delà pour le plaisir de tous !

Avec Elsa Deslandes et Nicolas Talbot.

Réservations à l’accueil de la bibliothèque ou via le site internet des médiathèques. .

Salle Michel Bonnet Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

