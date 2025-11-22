Spectacle Zèbres Compagnie Zapoï Vogelgrun

Samedi 2025-11-22 10:00:00

C’est l’histoire d’un petit zèbre pas encore né mais très attendu. Il prend son temps, prend son élan. Puis vient le moment de la venue au monde, de la découverte de la vie et de la rencontre avec son environnement.

Un décor en noir et blanc, puis des formes et des personnages colorés peuplent cette histoire qui accompagne le petit zèbre dans cette nouvelle vie, racontée par une danseuse hip-hop et une marionnettiste-chanteuse.

Entre danse, chant et marionnette, Zèbre célèbre nos différences et nos singularités un spectacle pour les tout-petits à partir de 2 ans !

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

