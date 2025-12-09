Spectacle Zébro Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Spectacle Zébro

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Mercredi 2026-01-21 11:30:00

2026-01-21 12:05:00

Date(s) :

2026-01-21

Une danseuse nous dévoile un univers peuplé de formes géométriques aux graphismes évocateurs une pie par-ci, une drôle de vache par-là !

Sauras-tu reconnaître l’escargot caché ou entendre l’abeille bourdonner ?

La danse s’entremêle à l’univers graphique et compose un parcours ludique pour les enfants et leurs accompagnateurs et accompagnatrices. Gestes, sons, objets et mots vibrent dans cet univers en noir et blanc où les couleurs s’invitent progressivement pour accueillir l’arrivée de ZèbrO un petit zèbre drôle et espiègle prêt à vous rencontrer.

La représentation sera suivie d’un temps sensoriel où les enfants et les adultes se rencontreront autour des tapis d’éveil et des jeux de construction, pour continuer à laisser l’univers résonner encore un petit moment avant de se séparer.Enfants

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

A dancer unveils a world populated by geometric shapes with evocative graphics: a magpie here, a funny cow there!

Can you spot the hidden snail or hear the buzzing bee?

Dance intertwines with the graphic universe to create a playful journey for children and their caregivers. Gestures, sounds, objects and words vibrate in this black-and-white universe, where colors gradually creep in to welcome the arrival of ZèbrO: a funny, mischievous little zebra ready to meet you.

The performance will be followed by a sensory time where children and adults will meet around the play mats and construction games, to let the universe resonate for a little while longer before parting.

